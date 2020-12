N-VA en Open VLD in de clinch over bijkluswet: ‘Op instructie van Bart De Wever is de kar gedraaid’

De regeringspartijen hebben gisterenavond de bijgespijkerde wet over het onbelast bijverdienen goedgekeurd. Het Grondwettelijk Hof had de bestaande regeling vernietigd, waardoor trainers, scheidsrechters of andere begeleiders in recreatieve sportclubs vanaf 1 januari voor hun bijverdiensten tegen het normale tarief (33 procent) belast dreigden te worden.

Het is met lange tanden dat initiatiefnemer Open VLD de bestaande regeling amendeerde. Clubs zullen nu een solidariteitsbijdrage van 10 procent moeten betalen, en diegenen die de vergoeding ontvangen zullen eveneens een belasting van 10 procent moeten betalen.

‘Voor veel clubs een zware dobber’, lieten de federaties al weten. Oppositiepartij N-VA verweet Open VLD gisteren dat ze ‘met die dubbele belasting plooit voor de socialisten in de regering’, waarop de liberalen N-VA confronteerden met een video waarin Kamerlid Björn Anseeuw vorige week nog aankondigde dat zijn partij de amendementen zou goedkeuren.

Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert weet Anseeuw best dat het Grondwettelijk Hof en de Raad van State geen ruimte laten om de vergoedingen minder te belasten. ‘Maar op instructie van N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft hij zijn kar gedraaid om tegen Vivaldi te stemmen.’

Oplossing van een jaar

De plenaire Kamer keurde donderdagnacht na een zitting van 40 uur uiteindelijk de tijdelijke regeling goed die het mogelijk maakt om ook in 2021 tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen als verenigingswerker in een sportclub. Het gaat om een oplossing van maximaal een jaar.

De voorwaarde om minstens voor vier vijfden aan de slag te zijn, vervalt. Daarnaast mogen verenigingswerkers nog maximaal 50 uren verenigingswerk per maand uitvoeren, gemiddeld genomen op kwartaalbasis, en worden er extra beschermingen ingebouwd. Het gaat onder meer om regels rond het uurrooster, gewaarborgde rustpauzes en een kader voor een beperkte opzegtermijn en -vergoeding.