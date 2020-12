Snellere stijging van coronabesmettingen, vooral in Vlaanderen

Het aantal besmettingen stijgt op weekbasis met 12 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Sciensano. Het gaat om 2.445 nieuwe besmettingen gemiddeld per dag. De stijging gaat het snelst in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, met meer dan 20 procent.

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen gaat steeds sneller. Vorige week trad er een stabilisatie op, de voorbije dagen gingen het om een lichte stijging, vandaag zien we dat de stijging voor het eerst hoger ligt dan tien procent op weekbasis. Dat betekent dat in de week van 8 tot 14 december dagelijks gemiddeld 12 procent méér besmettingen gemeld werden dan de week voordien.

Wat opvalt, is dat vooral in Vlaanderen de versnelling al veel duidelijker is. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen gaat het al om respectievelijk 22 en 25 procent méér besmettingen tegenover een week voor die van 8 tot 14 december. Ook in West-Vlaanderen (+12 procent) en Limburg (+ 11 procent) gaat het de verkeerde richting uit. In Brussel dalen de cijfers nog met 5 procent, en in Wallonië zien we een stabilisatie.

Ook het aantal afgenomen tests is gevoelig gestegen in de dezelfde periode. Toch is niet duidelijk of dat een verklaring biedt voor de stijging. Het percentage positieve tests blijft stabiel op zo’n 8,5 procent.

Bovendien daalt het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis wel nog, maar valt ook daar een duidelijke vertraging op. Elke dag komen nu gemiddeld 184 nieuwe patiënten binnen in het ziekenhuis met covid-19, een daling van nog 2 procent. Er liggen nu nog 2.687 patiënten in het ziekenhuis met covid-19, van wie 561 op intensieve zorg.

Ook het aantal overlijdens daalt nog licht, met 6 procent, maar ook daar valt een vertraging van de daling op. Elke dag sterven gemiddeld 93 mensen.