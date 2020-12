Wat staat er op de agenda van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité, met alle regeringen van ons land, komt vanaf 14 uur opnieuw samen om de coronamaatregelen te bespreken. Zal de focus op strengere controles liggen of komen er toch nieuwe maatregelen?

De cijfers gaan niet de goede kant op in ons land. Het aantal besmettingen daalt niet meer, maar stijgt. Vandaag meldt Sciensano zelfs een stijging met gemiddeld 12 procent op weekbasis. Tussen 8 en 14 december zijn er dagelijks 12 procent méér besmettingen gemeld dan de week voordien.

De voorbije dagen gingen dan ook stemmen op om strengere maatregelen te nemen. Gaan de scholen weer open na de kerstvakantie? Dat is een van de vragen die voorliggen. ‘Misschien moeten we voorzichtiger worden met de kinderen dan we waren’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eergisteren in de Kamer. Maar Vlaams minister van Weyts Ben Weyts (N-VA) beloofde al dat de kerstvakantie niet verlengd wordt. De onderwijsverstrekkers en de minister overleggen op 2 januari nog over de situatie.

De focus zal waarschijnlijk liggen op het versterken van de controle op de huidige maatregelen. Het lijkt erop dat de quarantaineverplichting bij terugkeer uit een rode zone strenger zal worden afgedwongen. Ook de plicht tot telewerken zou strenger worden afgedwongen.

Nog meer verregaande maatregelen, zoals een vervroegde avondklok, houdt het Overlegcomité wellicht achter de hand in de hoop dat de besmettingscijfers in de kerstvakantie toch nog zullen dalen. Voor het sluiten van grenzen en winkels of een sociale perimeter waarbinnen mensen zich mogen verplaatsen, lijkt er (nog) geen politiek draagvlak te zijn.

De vergadering van vrijdag begint om 14.00 uur in het Egmontpaleis en kan lang duren aangezien ook ander punten, zoals de Brusselse kilometerheffing, op de agenda staan.