Overwegend droge dag met vrij zachte temperaturen

Het wordt vrijdag een overwegend droge en vrij zachte dag met af en toe opklaringen. De maxima gaan tot 11 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdagochtend is er eerst kans op lage bewolking en plaatselijke mist in de Ardennen. Elders is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met in de kuststreek mogelijk een enkel spatje regen. In de Ardennen trekt de lage bewolking en de plaatselijke mist in de loop van de voormiddag op. De rest van de dag blijft het overwegend droog en zacht voor de tijd van het jaar met voorbijtrekkende wolkenvelden en soms brede opklaringen. Het kwik schommelt tussen 6 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in Vlaanderen.

Vrijdagavond en -nacht blijft het overwegend droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er vormt zich op een aantal plaatsen opnieuw lage bewolking, vooral in het zuiden en oosten van het land. In de Ardennen is er kans op plaatselijke mistbanken. De temperaturen dalen naar 3 tot 4 graden in de Ardennen en tussen 5 en 7 graden elders.

Zaterdag is het eerst overal droog met vooral in het oosten van het land zonnige perioden. In de loop van de dag trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking en perioden van lichte regen, in het oosten mogelijk pas tegen de avond. Het wordt zeer zacht voor de tijd jaar met maxima van 8 graden in Hoog­ België tot 12 graden in de Kempen.

Zondagochtend sleept de regenzone eerst nog over het zuidoosten van het land. Elders is het overwegend droog met een afwisseling van mooie opklaringen en wolkenvelden. Aan de kust kan er in de loop van de dag een bui vallen. De maxima liggen rond 10 graden in Vlaanderen en 6 graden op de Ardense Hoogten.

Maandag begint met droog weer en ‘s ochtends nog tijdelijk opklaringen. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden in de Ardennen en tussen 6 en 11 graden in Vlaanderen. De zuidelijke wind is ‘s ochtends nog zwak tot matig maar trekt in de loop van de dag geleidelijk aan tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 60 km/u en ruimt naar zuidwest.

Dinsdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met regen, lokaal matige regen. Het wordt opnieuw zeer zacht met maxima van 9 graden in Hoog­ België en 12 à 13 graden in Vlaanderen . Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met mogelijk rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Ook woensdag is het overwegend zwaarbewolkt tot betrokken met regen, lokaal veel regen. Het is uiterst zacht met maxima van 10 tot 14 graden bij een nog altijd matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Er zijn rukwinden mogelijk van 50 tot 70 km/u.