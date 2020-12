Vlaams Parlement keurt begroting 2021 goed

Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. Na een marathonvergadering van zo’n 18 uur stemden meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD voor en oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA tegen.

Het Vlaams Parlement heeft zich sinds donderdagochtend 9 uur over alle aspecten van de Vlaamse begroting gebogen. Dat de Vlaamse budgettaire cijfers dit en volgend jaar dieprood kleuren door de coronacrisis is geen verrassing. Dit jaar slaat de coronapandemie een gat van bijna 7 miljard in de begroting en voor volgend jaar tekent zich een tekort van 3,5 miljard af.

Een belangrijk deel van het debat focuste op het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’. Met dat plan van 4,3 miljard euro wil de Vlaamse regering de welvaart en het welzijn van de Vlamingen versterken na de coronacrisis.

De grootste hap van het plan, 1,460 miljard euro, gaat naar publieke investeringen, zoals fietsinfrastructuur. Daarnaast gaat een bedrag van 1,275 miljard euro naar klimaat, duurzaamheid en innovatie. Een derde belangrijke brok is de 820 miljoen euro voor digitalisering, bijvoorbeeld van het onderwijs.

‘Niet slim, versnipperd, schuldopbouw’

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD zijn ervan overtuigd dat het plan de juiste keuzes bevat om Vlaanderen door de crisis te trekken.

Daar zijn de oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA het niet mee eens. Zo ontbreekt het volgens SP.A aan ‘slimme investeringen’. Groen vindt dan weer dat de middelen te veel ‘versnipperd worden’ en spreekt van een ‘confettiplan’. En volgens PVDA heeft de regering ‘geen lessen getrokken uit het verleden’. Volgens de partij wordt verder bespaard op openbare diensten en wordt er te weinig geïnvesteerd in onder meer De Lijn.

Oppositiepartij Vlaams Belang waarschuwde dan weer voor ‘ongebreidelde schuldopbouw’ en de partij vindt ook dat de regering verkeerde keuzes maakt. Zo gaan onvoldoende relancemiddelen naar de Vlaamse kmo’s. ‘Van een beleid waarin onze mensen centraal staan, is geen sprake’, klonk het.