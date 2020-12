Curve

Stephan Vanfleteren fotograaf

Het beeld van het jaar bestaat niet. Nooit.

En het beeld van dit jaar is al zeker geen foto.

Het is een grafiek.



Hoeveel keer hebben we ze niet gezien? Visuele voorstellingen van een assenstelsel, verklaard door virologen of experts op televisie of in de krant. Grafieken over het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdens ...



Een stijgende curve in een pandemie is slecht nieuws. Vaak waren het bergen buiten categorie, vlakke ritten werden er enkel deze zomer gereden.



Tijdens mijn avondwandelingen in de eerste lockdown heb ik meer golven gezien dan mensen. Niemand in zee, amper iemand op het strand.



Zo ook midden april. In het getijdenboekje van een kustgemeente staat de curve in de grafiek op het diepst. Het moment waarop de aantrekkingskracht van de maan en de zon elkaar tegenwerken. Doodtij.



Zandbanken die zelden boven de zeespiegel uitkomen, zijn nu zichtbaar. Ik stap tot waar mijn lieslaarzen het toelaten. Dieper in zee heb ik nooit gestaan. De deining wringt en is in de war. Ik zie een klein wonder van botsende golven op een afstand van iets meer dan anderhalve meter tijdens de kentering van eb naar vloed: doodstroom. De zee wordt een driedimensionaal landschap. De deining klimt naar een piek en zakt meteen naar een dal. Coronacurves zijn langzamer, hardnekkiger en hebben vaak een scherpe punt aan de top. ­Covid-19 snijdt diep in het jaar 2020.



Het golfje is al verzwolgen in de watermassa, het coronavirus daarentegen is meer gebleken dan een wintergriepje. Statistieken en virologen geven ons dat inzicht.



Het is niet gelogen dat weemoed in wiskunde verdrinkt.



Een grafiek als zeemansgraf.

Stephan Vanfleteren