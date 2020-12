Roeselare kan net niet stunten tegen Modena in Champions League volleybal

Roeselare is er donderdag op de derde speeldag in groep D van de Champions League net niet in geslaagd te stunten. Tegen de Italiaanse topclub Modena werd het 2-3. De setstanden waren 27-25, 19-25, 25-22, 22-25 en 11-15.

In de andere wedstrijd in de groep nam het Poolse Warschau met 3-0 (25-22, 25-22, 25-16) vlot de maat van het Russische Kemerovo. De voorbije dagen leed Roeselare 0-3 nederlagen tegen Warschau en Kemerovo. Alle wedstrijden van de heenronde werden in Roeselare gespeeld, de terugronde volgt in februari (9-11) in Modena. De vijf groepswinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.