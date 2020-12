Honderden gekidnapte scholieren Nigeria in veiligheid

De honderden scholieren die werden gekidnapt in Nigeria zouden weer vrijgelaten zijn. Dat heeft de Nigeriaanse staatstelevisie donderdag gemeld. Terreurbeweging Boko Haram eiste de kidnapping op.

Het is nog niet duidelijk of alle 333 ontvoerde scholieren weer vrij zijn. De persoonlijke assistent van president Muhammadu Buhari bevestigde de vrijlating. Maar uit veiligheidsbron vernam het Franse persagentschap AFP dat een aantal scholieren mogelijk nog in handen was van de ontvoerders.

De afgelopen dagen legden enkele jongens die op het nippertje aan de ontvoering konden ontsnappen, getuigenissen af aan de media. Uit hun verklaringen blijkt dat de ontvoerden meteen in kleinere groepen werden verdeeld, waardoor het voor de veiligheidsdiensten moeilijker wordt om alle slachtoffers op te sporen en te bevrijden.

Boko Haram

In een tape zegt de leider van Boko Haram Abubakar Shekau dat ‘onze broeders achter de ontvoering zitten’. Shekau omschrijft de aanval als een actie tegen westerse opvoedingsmethodes. ‘We hebben het gedaan om de islam te promoten en anti-islamitische praktijken te stoppen.’

Experts sluiten niet uit dat de terreurorganisatie niet zelf achter de ontvoering zat, maar aan de ontvoerders losgeld betaalde en de kinderen als het ware had ‘overgekocht’ om aan de regering te tonen dat zij in staat is om in grote delen van het land toe te slaan.

De terreurgroep Boko Haram is sinds 2009 actief in het noordoosten van Nigeria, waar ze verantwoordelijk is voor de dood van 36.000 mensen en miljoenen mensen op de vlucht deed slaan. In 2014 ontvoerde ­Boko Haram al 270 schoolmeisjes in Chibok die misbruikt werden als seksslavinnen. 112 van hen zijn nog altijd vermist.