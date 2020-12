Jachthoornblazers erkend als Unesco-erfgoed

De VN-organisatie Unesco schrijft de ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn’ in op haar lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. In België zijn er 23 groepen.

Op de Unescolijst voor Immaterieel Erfgoed staan tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. Daartoe behoren ­onder andere rituelen, festiviteiten, ambachten en vakmanschap. Frankrijk nam in 2019 de lead om een dossier in te dienen voor het jachthoornblazen. Het nam België, Luxemburg en Italië mee op sleeptouw.

In ons land zijn er veertien groepen in Wallonië en Brussel, en negen in Vlaanderen. Ze spelen stukken waarin de 6/8 cadans van jachtfanfares, naar de galop van paarden, word afgewisseld met klassiekere ritmes. De stukken worden vaak gespeeld op Sint­Hubertusvieringen.

Het Unesco-congres is nog aan de gang. Momenteel zijn al meer dan twintig tradities aan de lijst toegevoegd. Waaronder de Finse sauna, miniaturen in Iran en Turkije, kameel­rijden in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Ook het vakmanschap om horloges te maken in Zwitserland en Frankrijk is op de lijst gezet.

Van deze lijst liet Aalst Carnaval zich vorig jaar schrappen.