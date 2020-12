Hongaar Dominik Szoboszlai ruilt RB Salzburg voor RB Leipzig en tekent tot 2025

Hongaars international Dominik Szoboszlai ruilt op 1 januari het Oostenrijkse RB Salzburg voor het Duitse RB Leipzig, zo liet de club uit de Bundesliga donderdag weten. De twintigjarige middenvelder tekent in Leipzig tot de zomer van 2025.

Volgens de Duitse pers is er met de transfer 20 miljoen euro gemoeid. Szoboszlai is al de achttiende speler die binnen de Red Bull-familie Salzburg voor Leipzig verruilt. Zijn nieuwe club liet uitschijnen dat Szoboszlai op 9 januari tegen Borussia Dortmund meteen zijn debuut kan maken.

Dit seizoen was Szoboszlai, die ook interesse genoot van Bayern München en Real Madrid, al goed voor vier doelpunten in elf wedstrijden in Oostenrijk. (belga)