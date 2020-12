Zoveel kosten de vaccins: staatssecretaris De Bleeker verklapt per ongeluk geheime prijzen

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) heeft per ongeluk de prijzen van de verschillende coronavaccins naar buiten gebracht. Ze wilde zo komaf maken met de aanhoudende beweringen van N-VA dat de regering nog geen geld had voorzien voor die aankoop. Maar Europa – dat de deals sloot – en dus ook de lidstaten zijn gebonden aan geheimhouding. De Bleeker moest haar te transparante tweet snel weer verwijderen.

Een vaccin van Pfizer kost 12 euro per dosis. Dat van Moderna 18 dollar (14,67 euro). Best prijzig als je vergelijkt met het vaccin van AstraZeneca dat amper 1,78 euro kost. Alleen mag die informatie juridisch gezien niet geweten zijn, want die prijzen zijn onderdeel van een deal van Europa met de producenten. De Europese Commissie liet al verstaan dat daar geheimhouding bij hoort.

Dat die informatie nu wel gekend is, komt door een tweet van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). Oppositiepartij N-VA vraagt al een hele poos meer uitleg over de begroting in verband met de vaccins. De Bleeker vroeg een tabel op bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en deelde die op Twitter.

Foto: Twitter

Het kabinet van Vandenbroucke vroeg om de tweet onmiddellijk te laten verwijderen. De Bleeker deed, maar de oppositie had de tweet al opgepikt. N-VA-fractieleider Peter De Roover kreeg na wat aandringen te horen van minister Vandenbroucke dat het niet de bedoeling was dat die tabel online zou staan. ‘Blijkbaar is het niet de gewoonte dat men transparant is over zulke contracten die onderhandeld worden door de Europese Commissie’, zegt De Roover. ‘Ik wil van de regering weten of staatssecretaris De Bleeker te voortvarend is geweest en of ze discretie of vertrouwensregels heeft geschonden door die tabel te delen.’

Bij de regering zitten ze duidelijk verveeld met de zaak. Het kabinet van De Bleeker wijst erop dat de tabel heel snel werd verwijderd. Vandenbroucke onthoudt zich van alle commentaar. N-VA vordert De Bleeker op om tekst en uitleg te komen geven. ‘Een storm in een glas water’, zucht een regeringsbron. ‘Veel van die prijzen circuleren al in de pers. Alleen staan ze nu in een tabel.’

De vaccinaties zullen zo’n 279 miljoen euro kosten, en er staat nog eens een half miljard euro klaar om onder andere extra dosissen te kopen.