Goedkeuring vaccins sneller dan verwacht: ook Moderna ligt voor op schema

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA vervroegt de beslissing over het coronavaccin van Moderna naar 6 januari. Eerder had het EMA ook al aangekondigd de beslissing over het Pfizer-vaccin te vervroegen.

De goedkeuring van het vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna was aanvankelijk voorzien voor 12 januari. Maar het in Amsterdam gevestigde EMA zegt de laatste weken goede vooruitgang te hebben geboekt inzake de inschattingen om al of niet goedkeuring te geven voor verkoop op de Europese markt van het vaccin. Het bedrijf heeft veel eerder dan verwacht de laatste bijkomende data verstrekt.

Daarom is beslist op 6 januari ‘in buitengewone vergadering’ bijeen te komen om ‘conclusies te trekken, indien mogelijk.’

Het contract dat de EU sloot met Moderna, voorziet in de initiële aankoop van 80 miljoen dosissen en een optie op nog eens 80 miljoen dosissen. Het vaccin moet toegediend worden in twee injecties.

In totaal bestelde de Europese Commissie nu al 1,965 miljard vaccins. Die volstaan ruimschoots om alle inwoners van de EU (bijna 450 miljoen) te vaccineren. Op voorwaarde natuurlijk dat al de farmabedrijven waarmee Europa al een aankoopovereenkomst heeft afgesloten, erin slagen een goedwerkend en veilig vaccin goedgekeurd te krijgen.

Ons land heeft intussen al recht op meer dan 20 miljoen coronavaccins. België tekent ook in op de aankoop van het vaccin CureVac, zodra dat een marktvergunning krijgt. Ons land wil er 2,9 miljoen doses van kopen.

Moderna zal van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA deze week een noodtoelating krijgen in de Verenigde Staten. Volgens het FDA is het vaccin veilig en ‘hoogst doeltreffend’.

Tweede vaccin

Het vaccin van Moderna wordt naar alle waarschijnlijkheid de tweede die in Europa op de markt mag komen. Maandag 21 december wil de EMA beslissen over het vaccin van Pfizer/BioNtech, eerder was sprake van 29 december. De vaccinatie tegen covid-19 start in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag aangekondigd op Twitter. ‘Dit is het moment van Europa. De vaccinatie start op 27, 28 en 29 december in de hele Europese Unie. We beschermen samen onze burgers.’

Mogelijk zal de Belgische vaccinatiecampagne dus ook vroeger van start gaan dan de eerder vooropgestelde datum van 5 januari. Pfizer heeft laten weten dat er een soort van ‘symbolische levering’ zal gebeuren voor het einde van het jaar, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). ‘Dat zou er volgens informatie van Pfizer op neerkomen dat de lidstaten die ingetekend hebben, voor het einde van december 10.000 dosissen zouden krijgen.’ Aangezien twee dosissen per persoon nodig zijn, betekent dat dat je 5.000 mensen kan vaccineren.

In Amerika kreeg Pfizer op 12 december al groen licht van de FDA en gaat nu drie miljoen dosissen sturen naar Amerikaanse ziekenhuizen, apotheken en naar speciale locaties van staten en van enkele grote steden.