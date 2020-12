Belgische hockeyvrouwen winnen oefenduel in en tegen Spanje

In een vriendschappelijke hockeyinterland hebben de Red Panthers donderdag in Valencia met 1-2 gewonnen van Spanje. Bij de rust stonden de Belgen 0-2 voor.

De nieuwe coach Raoul Ehren zag Stéphanie Vanden Borre in de 21ste minuut de score openen op een strafcorner. Negen minuten later verdubbelde Michelle Struijk de voorsprong. In de 34ste minuut moest doelvrouw Elodie Picard, die bij de rust Elena Sotgiu vervangen had, zich gewonnen geven, maar in de slotseconden voorkwam ze met een knappe redding de gelijkmaker.

Zaterdag en zondag oefenen de Belgen opnieuw tegen het Spaanse team, dat zich in tegenstelling tot de Panthers wel voor de Spelen in Tokio plaatste. Voor de Belgen kadert de zevendaagse stage in Spanje in de voorbereiding op het EK in Amsterdam (4-13 juni). (belga)