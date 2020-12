Hoe Vlaanderen ontdekte dat Sandra Kim geweldig kan zingen

34 jaar na haar triomf op het Eurovisiesongfestival, kaapte Sandra Kim dit jaar opnieuw een belangrijke prijs: de Luikse nachtegaal won de eerste, veelbekeken editie van het VTM-programma ‘The Masked Singer’.

De Sandra Kim van 2020 lijkt in niets meer op het 13-jarige meisje dat het hart van heel België en bij uitbreiding de wereld stal. Er zitten een paar levens tussen, met ups en ook veel downs. Maar vandaag is Sandra Kim of Caldarone helemaal wie en waar ze wil zijn.

2020 was corona, dat weet u. Het virus overspoelde de hele wereld, ook het nieuws. Sommige verhalen raakten ondergesneeuwd. De podcastredactie selecteerde een aantal van die ‘Onverwachte spraakmakers’ in dit eigenzinnige jaaroverzicht.

Journalist Marjan Justaert | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

