Verwarring over reizen naar Tenerife, toeristen haken op laatste moment af

De Canarische Eilanden gaan normaal dan toch niet op slot voor Belgische toeristen. Daar was verwarring over ontstaan na onduidelijke communicatie door de regionale president van de Canarische Eilanden. Verschillende Vlaamse toeristen beslisten daardoor om toch niet op het vliegtuig te stappen. Voor Buitenlandse Zaken is het eiland sowieso rode zone.