Zeventien arrestaties in Antwerps onderzoek naar Albanese drugsbende

In het kader van een onderzoek naar een internationaal opererende drugsbende die grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via havens, heeft de Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) deze week 17 personen opgepakt.

Het gaat voornamelijk om personen met de Albanese nationaliteit. Huiszoekingen leverden ook de inbeslagname van 40 kilo drugs, een vuurwapen, meer dan 200.000 euro cash en verschillende voertuigen op.

Het onderzoek liep al sinds eind 2019, op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. Al snel bleek er een bende actief te zijn die in staat was om cocaïne te laten verschepen vanuit Zuid-Amerika naar verschillende Europese havens. De top van de organisatie maakte gebruik van de landsgrenzen van de verschillende Europese landen om onder de radar van politie en justitie proberen te blijven. Tijdens het onderzoek moesten de Belgische politiediensten dan ook nauw samenwerken met Duitse, Nederlandse, Albanese en Italiaanse politiediensten om de bende in kaart te brengen.

Foto: Openbaar ministerie

Die samenwerking leidde tot inbeslagnames van cocaïne in de havens van Antwerpen (57 kg), het Nederlandse Vlissingen (50 kg) en het Italiaanse Civitavecchia (80 kg). Alles samen zouden die drugs een straatwaarde van ruim 9 miljoen euro vertegenwoordigen. Dinsdag en woensdag ging de politie over tot 11 huiszoekingen, waarbij 17 personen werden opgepakt. Uiteindelijk werden 9 onder hen voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. Die laatsten worden ervan verdacht een belangrijke organiserende rol te hebben in het geheel. Voor de uithalingen van de drugs in de havens lieten ze zich bijstaan door andere personen.