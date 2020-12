‘Virologen moeten beslissen over sluiten of heropenen van scholen’

‘Het is niet aan de onderwijsvakbonden om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden in het kader van de volksgezondheid. Dat is de taak van virologen en politici’, reageert Marianne Coopman, algemeen secretaris van de onderwijsvakbond COV, op de vraag of de kerstvakantie verlengd moet worden om een nieuwe coronagolf te vermijden.

Het idee om de scholen te sluiten tot eind januari om een nieuwe coronagolf te voorkomen, werd door de in de VS werkende immunoloog Hans-Willem Snoeck in Terzake geopperd. Zijn oproep kreeg bijval van de Vlaamse onderwijsexpert en OESO-topman Dirk Van Damme.

‘We waken er als grootste vakbond voor het basisonderwijs nauwgezet over dat in de scholen de veiligheid van het personeel en van de leerlingen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en dat scholen voldoende uitgerust zijn om ook alle voorschriften te kunnen volgen en preventieve maatregelen te nemen’, vervolgt Coopman van de onderwijsvakbond COV.

‘Op 2 januari is er opnieuw een overleg met het hele onderwijsveld. Voorlopig is beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot 15 januari en de scholen weer te laten openen op 4 januari’, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD-Onderwijs. ‘Als die beslissing herzien moet worden, dan moet dat tijdig gebeuren en niet op het laatste moment. Onze scholen en het onderwijspersoneel moeten nu weten waar ze aan toe zijn. Het zou geen goed beleid zijn om enkele dagen voor de heropening van de scholen deze beslissing te herroepen.’

‘Er zijn zoveel verschillende meningen als er virologen zijn en dat zijn er heel wat’, stelt Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA-Onderwijs vast. ‘Wij baseren ons op het advies van die virologen die deel uitmaken van het structureel overleg met minister van Onderwijs Weyts en de onderwijspartners. We gaan nu dus het overleg van 2 januari afwachten om hierover een verder standpunt in te nemen.’

‘Op vraag van minister Weyts komen wij op 2 januari 2021 opnieuw samen’, zegt ook Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van onderwijsvakbond COC. ‘Wij hebben altijd gesteld dat zowel het leren als de veiligheid en de gezondheid van tel zijn. We laten ons, wat dat laatste aspect betreft, adviseren door de virologen. Hun advies is erg belangrijk. Onze leraren zullen begin januari klaar staan om ertegenaan te gaan, in welke vorm dan ook. Zij doen hun uiterste best om de leerlingen, cursisten en studenten maximale leerkansen te geven. Als het moet, op afstand. Maar sluiten en geen educatie is geen optie.’