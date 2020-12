Eerste editie van internationale atletiekmeeting in Louvain-la-Neuve uitgesteld naar 2022

De nieuwe internationale indooratletiekmeeting in Louvain-la-Neuve, die voorzien was op 6 februari 2021, gaat niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Dat bevestigde de organisatie donderdag aan Belga.

Met de meeting in de nieuwe atletiekhal in Louvain-la-Neuve wordt hoog gemikt: de organisatoren willen internationaal doorgroeien en schopten het al bij hun eerste editie tot op de kalender van de prestigieuze World Indoor Tour van World Athletics. Het gaat om een organisatie van LBFA (de Franstalige atletiekbond), Golazo, ADEPS en de beheerders van de indoorhal. Zij hebben nu beslist om de eerste editie uit te stellen naar 2022. De onzekerheid waarin ze moesten werken, was te groot geworden.

Ook de IFAM-meeting in Gent, de enige andere internationale indooratletiekwedstrijd in België, staat op 13 februari op de kalender van de World Indoor Tour. Die wedstrijd gaat voorlopig wel nog altijd door, de organisatoren hebben er goede hoop op dat ze het evenement kunnen laten plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen.