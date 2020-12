Russische schorsing door massaal dopinggebruik wordt gehalveerd

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft donderdag de vierjarige schorsing van Rusland voor belangrijke internationale sportevenementen gehalveerd. Die schorsing geldt voor onder meer de Olympische Zomerspelen van volgend jaar in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking.

Na bewijzen over een jarenlange en staatsgestuurde dopingcultuur werd Rusland in december 2019 vier jaar geschorst voor het Wereld Anti-Doping Agentschap (Wada). In september 2018 was een eerdere schorsing uit 2015 opgeheven, op voorwaarde dat Rusland toegang zou verschaffen tot de gegevens en stalen van het dopinglab in Moskou. Toen bleek dat daarmee geknoeid was, werd een nieuwe vierjarige schorsing opgelegd. Die wordt nu gehalveerd.

Inmiddels lopen de dopingonderzoeken voort. Het International Testing Agency, het agentschap waaraan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn antidopingprogramma toevertrouwde, zoekt met de recentste wetenschappelijke methodes naar verboden middelen die eerder onder de radar bleven. Meer dan de helft van de stalen van de Winterspelen van Sotchi 2014 zullen opnieuw onderzocht worden. De Russische stalen die opnieuw getest werden van de Olympische Spelen van Peking 2008 en Londen 2012 leverden meer dan 130 positieve gevallen op.

Het dopingverhaal kwam in 2014 aan het licht, nadat het echtpaar Vitaly en Yuliya Stepanov – hij een voormalige werknemer van het Russische antidopingagentschap, zij een specialiste op de middellange afstand in de atletiek – verklaarden dat verboden middelen een structurele plaag vormen in de Russische sportwereld. Het Wada begon een onderzoek, waaruit bleek dat de praktijken niet alleen frequent voorkwamen, maar ook dat ze gestuurd werden door de overheid.

Als gevolg van de schorsing worden de Russische vlag en het Russische volkslied geweerd van de Olympische Spelen van Tokio 2021, de Winterspelen in Peking 2022 en nog een handvol andere mondiale evenementen. Individuele Russische atleten mogen wel nog deelnemen op voorwaarde dat hun naam niet voorkomt in het befaamde McLaren-rapport uit 2016 over Russische doping.