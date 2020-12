Literaire sterren opnieuw verwijderd na kritiek uit Joodse gemeenschap

‘De kortste literaire walk of fame ter wereld’ is alweer verwijderd. Woensdag reikten de Antwerpse auteurs Maarten Inghels en Vincent Van Meenen elkaar twee koperen sterren uit die een plekje kregen op de binnenplaats van bibliotheek Permeke. Een ludiek literair initiatief dat echter op kritiek botste binnen de Joodse gemeenschap. Daar gaan stemmen op over een verwarrende gelijkenis met de davidster.