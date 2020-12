2020 zal altijd het jaar van het coronavirus zijn. En geloof het of niet: maar de coronacrisis heeft ook enkele positieve gevolgen gehad. In dit artikel blikken we terug op enkele hartverwarmende of positieve video’s die we zonder de coronacrisis nooit gezien zouden hebben.

Venetiaanse kanalen zijn helder door weinig bootverkeer

Het noorden van Italië stond in het oog van de storm toen het coronavirus begin dit jaar Europa binnenkwam. Het publieke leven viel er stil, en voor het eerst in jaren was het water van de Venetiaanse kanalen opvallend helder.

Gentse ‘One meter man’ gaat viraal

Niet veel later was ook ons land aan de beurt, en plots stond in Gent een nieuwe superheld op: ‘de one meter man.’

Beren, kangoeroes, leeuwen, pinguins: overal komen wilde dieren uit hun kot

Als de mensen moeten binnenblijven, dan komen de dieren terug op straat. Veel wilde dieren kwamen op plaatsen waar ze anders nooit zouden durven komen.

Nederlandse royals charmeren met openhartige videochats op koningsdag

De traditionele plechtigheden voor Koningsdag, in Nederland, moesten ook wijken voor covid-19. De Nederlandse royals zochten dan maar via videochat toenadering tot de bevolking, met succes.

‘Meest vervuilde rivier ter wereld’ stroomt weer door lockdown

En ook in India had de coronacrisis een positief gevolg. ‘De vuilste rivier ter wereld’, de Yamunarivier, kreeg heel wat minder afval te verwerken waardoor er eindelijk weer wat stroming in juni eindelijk weer wat stroming in de rivier zat.