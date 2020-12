Wat betekent broederliefde als je broer vastzit? (3/4)

286 gezinnen uit België kregen vorig te horen dat een naaste veroordeeld werd voor het plegen van een moord. Journaliste Gabriella Adèr zocht vier van die gezinnen op en volgde hen een jaar lang. Hoe staan zij tegenover hun gezinslid, de moordenaar?

Wat als het niet je kind of je partner, maar je broer of zus is die vastzit? Zet je dan ook je hele leven op zijn kop? Daar gaat aflevering drie van Mijn kind, de moordenaar over.

U kunt de volledige reeks al beluisteren via onze app DS Nieuws.

