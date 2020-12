Molenbeekse leerkracht die ‘obscene’ Mohammed-cartoon toonde mag weer aan het werk

De leerkracht die een Mohammed-cartoon uit het Franse satirisch magazine Charlie Hebdo had laten zien aan leerlingen van het 5de leerjaar, geeft zijn fout toe. Hij mag weer aan de slag in de gemeenteschool van Sint-Jans-Molenbeek, heeft het schepencollege beslist na de man te hebben gehoord.

De tijdelijk geschorste leraar zal begeleid worden door een pedagogische cel van de gemeente en mobiele teams van de Franse Gemeenschap. Dat heeft burgemeester Catherine Moureaux (PS) bekendgemaakt na het schepencollege.

De leerkracht van de lagere school ‘Aux sources du gai savoir’ in Sint-Jans-Molenbeek werd eind oktober geschorst omdat hij een Mohammed-cartoon uit het Franse satirisch magazine Charlie Hebdo had laten zien aan leerlingen van het 5de leerjaar. De cartoon ‘Une étoile est née’ (een ster is geboren) toont een naakte profeet Mohammed op handen en knieën, met een ster als anus.

‘Obsceen’

‘We beschikken over pedagogisch materiaal, een specifieke koffer die werd ontwikkeld na de aanslagen en het mogelijk maakt om de kwestie van vrijheid van meningsuiting en gewelddadige radicalismen aan te pakken’, onderstreept burgemeester Moureaux.

‘De gemeente, die de inrichtende macht is, heeft niet beknibbeld op de kwestie van vrijheid van meningsuiting. Wat werd bekritiseerd, is de lesmethode die wordt gebruikt voor kinderen van het 5de leerjaar, het feit van ze te confronteren met beelden - hier een cartoon - van obscene aard. Dit was voor ons de kern van deze hoorzitting en van de zaak. De hele procedure maakte het, naar onze mening, mogelijk om de bescherming en het belang van het kind voorop te stellen.’

Tuchtprocedure

Na het incident had de gemeente de leraar tijdelijk geschorst en een tuchtprocedure tegen hem ingeleid. Tegelijk had de betrokkene via zijn advocaat over de vorm een geding ingediend bij de Raad van State.