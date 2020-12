De Canadese milieuorganisatie ­Ancient Forest Alliance (AFA) komt met een opvallende fotocampagne. Fotograaf T.J. Watt trok in april en november met zijn camera naar de Caycusevallei op Vancouvereiland, ten westen van Vancouver in de ­Canadese provincie ­Brits-Columbia. In het voorjaar poseerde hij er aan de voet van enkele reuzen­levensbomen of ‘western red cedars’, tientallen meters hoge giganten die vaak eeuwenoud zijn. In november echter waren de meeste van die kolossen geveld door commer­ciële houtkapbedrijven.