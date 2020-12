Europees Parlement wil nog tot zondagavond wachten op Brexit-akkoord

Het Europees Parlement is bereid om eind december een extra plenaire vergadering te organiseren om een Brexit-akkoord goed te keuren. De voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het akkoord er komt, en wel ten laatste zondag om middernacht. Het parlement eist zo voldoende tijd om de tekst te kunnen bestuderen.

Het akkoord over de bilaterale relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moet al op 1 januari ingaan, na afloop van de transitieperiode na de Brexit. Na Nieuwjaar trekt het VK zich namelijk ook terug uit de Europese interne markt en de douane-unie en moeten nieuwe afspraken klaarliggen. Anders is sprake van een no-deal-Brexit.

Een ultiem akkoord zal nog bekrachtigd moeten worden door het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. Omdat dat dus vóór 1 januari moet gebeuren, eist het parlement nu voldoende tijd om de tekst te bestuderen. In een vergadering van de fractievoorzitters is donderdag overeengekomen dat het akkoord ten laatste zondag om middernacht beschikbaar moet zijn. Het parlement vraagt de Europese Commissie, dat namens de Unie de onderhandelingen met Brussel voert, om al een voorlopige versie te kunnen inkijken.

Vandaag is in principe de laatste dag van de laatste plenaire vergadering van het parlement dit jaar. Maar de parlementsleden zijn bereid om indien nodig eind december een extra plenaire te beleggen om over het Brexit-akkoord te kunnen stemmen. De voorzitter van de invloedrijke handelscommissie van het parlement, de Duitser Bernd Lange, sluit de piste van een voorlopige inwerkingtreding en een definitieve stemming na Nieuwjaar uit. ‘Dan zal er geen deal zijn’, twitterde hij.

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier laat intussen weten dat de laatste struikelblokken voor een akkoord nog steeds niet weggewerkt zijn. Het gaat zoals bekend om eerlijke concurrentie en de toekomst van de visserijsector aan beide zijden van het Kanaal.