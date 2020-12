Poetin: ‘Navalni niet belangrijk genoeg als doelwit’

Vladimir Poetin hoopt dat hij samen met de verkozen president Joe Biden de problemen tussen Rusland en de Verenigde Staten kan oplossen. Dat zei de Russische president donderdag op zijn jaarlijkse persconferentie, die ditmaal alleen online plaatsvond. Hij ging er in een opmerkelijke passage ook in op het vergiftigen van oppositieleider Navalni.

Voor Poetin is het onderzoek naar de vergiftiging van Aleksej Navalni ‘een poging om de leiders van Rusland in opspraak te brengen’. Volgens Poetin kreeg Navalni bescherming van de Amerikaanse geheime diensten, wat rechtvaardigt dat de Russische geheime diensten hem in het oog hielden, aldus de president. Navalni ontkent die bescherming.

‘Maar dat betekent niet dat hij vergiftigd moet worden’, zei Poetin. Hij zou als doelwit niet belangrijk genoeg zijn. ‘Wie heeft hem nodig? Als iemand hem had willen vergiftigen, dan hadden ze hem omgebracht’. Poetin noemde Navalni overigens niet bij naam, maar verwees enkel naar hem als ‘de patiënt in het Berlijnse ziekenhuis’.

De onafhankelijke onderzoeksgroep Bellingcat concludeerde deze week nog dat de Russische geheime dienst achter de aanslag zat. Uit telecom­data en vluchtgegevens trekken de onderzoekers de conclusie dat vijf FSB-agenten ­Navalni al schaduwden sinds begin 2017, na zijn aankondiging dat hij wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ook op de befaamde vlucht waarop Navalni vergiftigd werd, waren FSB-agenten aanwezig.

• LEES OOK. ‘Russische geheime dienst zat achter vergiftiging Navalni’

Biden

De president blikte ook even vooruit naar zijn toekomstige samenwerking met Joe Biden. ‘We hopen dat alle problemen die er zijn, of in ieder geval al enkele, zullen worden opgelost onder de nieuwe Amerikaanse regering’, zei Poetin. Eerder deze week had de Russische president Biden ook al gefeliciteerd met de overwinning en zei hij open te staan voor samenwerking.

Huidig president Donald Trump zal zich volgens Poetin niet snel terugtrekken uit het openbare leven. ‘Hij heeft geen werk te zoeken, bijna 50 procent van de Amerikaanse bevolking heeft op hem gestemd. Hij heeft een grote achterban in de VS en hij is niet van plan om het politieke leven al op te geven’, is de conclusie van de Russische president.

‘Geen inmenging’

Poetin voegde er ook aan toe dat Russische hackers zich niet hadden bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. ‘Dit zijn speculaties die tot doel hebben de betrekkingen tussen Rusland en de VS slechter te maken. Ze maken ook dat de legitimiteit van degene die nog steeds president is van de VS niet wordt erkend’, zei Poetin.