Zweden worstelt met de stijgende coronacijfers. Nu zegt ook koning Carl Gustaf XVI dat het beleid ‘gefaald heeft’. De koning betreurt het hoge aantal doden.

Meer nog dan in ons land, houdt de Zweedse koning zich doorgaans ver weg van politiek. Zijn functie is louter ceremonieel. Dat belette koning Carl Gustaf XVI niet om kritiek te uiten op de aanpak van de coronacrisis in zijn land. ‘Het Zweedse volk heeft enorm geleden in moeilijke omstandigheden’, zei hij in een eindejaarstoespraak op de publieke omroep SVT. ‘Ik denk dat we gefaald hebben. De dodentol is hoog en dat is verschrikkelijk.’

Zweden viel lange tijd op in Europa met zijn eigengereide aanpak van de pandemie. Onder leiding van staatsepidemioloog Anders Tegnell en met grote steun van de bevolking werden strenge maatregelen geschuwd. Tegnell argumenteerde dat de prijs die de mensen en de economie voor een lockdown moesten betalen, te groot zou zijn. Hij rekende op de verantwoordelijkheidszin van de Zweden. De escalerende cijfers deden de premier eind november uiteindelijk toch kiezen voor strenge maatregelen, zoals een bubbel van twee.

In Stockholm en Skåne, twee dicht bevolkte regio’s in het land, hebben de ziekenhuizen intussen een stop op de niet-dringende hulp afgeroepen. Enkel de spoeddiensten en covid-hulp blijven open. In Stockholm zal dat zeker tot 31 januari het geval blijven.

In totaal telt Zweden 7.802 sterfgevallen. Dat is hoger dan de buurlanden: in Noorwegen vielen maar 402 dodelijke slachtoffers, in Denemarken 975, in Finland 472. Per miljoen inwoners is de dodentol zo tien keer hoger dan in Noorwegen en Finland. De dodentol blijft wel lager dan in landen als België, Frankrijk en Spanje, waar wel strenge maatregelen genomen werden.

Ook de Zweedse prins Filip en zijn vrouw, prinses Sofia, raakten eind november besmet met het coronavirus. Ze vertoonden lichte symptomen, maar stellen het wel.