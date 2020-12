Het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel

Hitterecords sneuvelden in april, juli, augustus, september en november. Het is dus niet verwonderlijk dat 2020 naar alle verwachtingen het warmste jaar zal zijn sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel. Het KMI verwacht uit te zullen komen op een gemiddelde temperatuur lag op 12,1 graden celsius.

Het jaar is nog niet afgelopen, maar het is al zo goed als zeker dat 2020 het warmste jaar in ons land wordt sinds 1833, toen de eerste metingen in Ukkel plaatsvonden. Wereldwijd wordt het allicht een van de drie warmste jaren ooit sinds de globale metingen, weet de Wereld Meteorologische Organisatie. Bovendien is het afgelopen decennium (2011-2020) het warmste ooit.

Dat is ook zichtbaar in de warmtemetingen in ons land. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) licht in een persbericht toe dat de tien warmste jaren in Ukkel allemaal plaatsvonden na 2000. 2018 en 2014 delen met 11,9 graden celsius de tweede plaats.

Foto: DS Infografiek

In tien van de elf afgeronde maanden van dit jaar lag de gemiddelde temperatuur in Ukkel boven de klimatologische normaalwaarde (in vergelijking met de periode 1981-2010). Zo was het in de maand september gemiddeld 1,5 graden warmer dan normaal. Alleen tijdens de maand juli lag het maandgemiddelde onder de normaalwaarde.

Ook in de extrema sneuvelden hitterecords in Ukkel. De hittegolf in augustus duurde maar liefst twaalf dagen met maxima tot 35,9 graden celsius. De week van 6 tot en met 12 augustus was de warmste week ooit in ons land. 31 juli 2020 gaat met 36,5 graden celsius de geschiedenis in als warmste 31 juli ooit: het vorige record van 1943 was zelfs 4,8 graden kouder. Ook 15 september is een recorddag. 34,3, graden celsius was toen de hoogste temperatuur ooit gemeten tijdens een septembermaand en bovendien werd zo’n hoge temperatuur van meer dan 30°C nog nooit zo laat in het jaar waargenomen.

Het KMI merkt daarnaast nog op dat de maximumtemperatuur in Ukkel dit jaar nog geen enkele dag onder het vriespunt lag.

Vierde droogste jaar

Behalve warm, was het ook erg droog. Nooit eerder sinds de metingen was er zo weinig neerslag als in april en mei, met een totaal van 24,4 mm neerslag. Het KMI verwacht dat 2020 zal afklokken op een neerslagtotaal van ongeveer 720 mm. Het zou dan het vierde droogste jaar sinds 1981 zijn.