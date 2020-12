De Croo en Michel in zelfisolatie na positieve test Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt het Elysée. Europees president Charles Michel gaat in zelfisolatie omdat hij Macron recent zag, premier Alexander De Croo volgt dat voorbeeld.

Macron zou de komende zeven dagen in isolatie gaan, ‘in overeenstemming met de regels die voor iedereen gelden’. ‘De president van de republiek heeft vandaag positief getest op covid-19’, staat in een officiële mededeling. ‘De diagnose kwam er door een pcr-test, die werd afgenomen bij het vertonen van de eerste symptomen’.

De persdienst van de president voegt er nog aan toe dat het wel zijn bedoeling is om ook de komende dagen te blijven verder werken. Enkele geplande afspraken, zoals een bezoek aan Libanon, moeten wel worden uitgesteld.

Volgens Franse media maakt de president het goed, en zou hij slechts lichte symptomen vertonen. Het Elysée wil dit echter niet bevestigen.

Ook Michel en De Croo in quarantaine

De besmetting van Macron heeft ook gevolgen voor Europees president Charles Michel. Die had maandag nog een vergadering met Macron. Hoewel dit niet gezien wordt als een hoogrisicocontact, gaat hij toch uit voorzorg in zelfisolatie, bevestigt een woordvoerder. Die voegt er wel aan toe dat Michel dinsdag nog een negatieve test aflegde.

De Croo zag Macron een week geleden op een Europese top. Dat zou wel een hoogrisicocontact zijn geweest. De Croo gaat daarom ook in zelfisolatie. Hij vertoont echter geen symptomen, en wacht de uitslag van een test af.

Nog meer politieke contacten

Ook de Franse premier Jean Castex moet uit voorzorg in zelfisolatie. Castex vertoont wel geen symptomen van covid-19. Dit betekent wel dat de Franse premier donderdag niet naar de Senaat gaat om er de vaccinatiestrategie van de regering uit de doeken te doen.

Vorige week donderdag was Macron nog aanwezig op een top met daarbij ook dus onze premier Alexander Croo, Angela Merkel, Mark Rutte en Ursula von der Leyen. Volgens een woordvoerder van Von der Leyen moet zij niet in quarantaine.

Derde leider

Na de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Boris Johnson is Macron al de derde leider van een van de G7-landen die door het virus is getroffen.

De lockdown is in Frankrijk de voorbije weken al wat afgezwakt, maar blijft toch nog vrij streng. Zo is er nog steeds een avondklok van toepassing. Voor de feestdagen zijn wel wat tijdelijke versoepelingen voorzien.