Zo saai is de kleur van onze wagen geworden: ‘Enkel als de baas betaalt, doen we nog eens zot’

Kijk op de parking van de supermarkt en dan weet je het: we zijn saai geworden in de kleurkeuze van onze auto. Grijs, zwart en wit domineren. En zie je al eens een kleurrijke vogel, dan is het zeer waarschijnlijk een oldtimer uit de jaren zeventig of tachtig. De tijd waarin groen, rood of oranje nog populair was aldus de site Gocar.be, waar ze een overzicht maakten van onze favoriete autokleuren van de voorbije 50 jaar.

Terwijl in de jaren zeventig kleuren als zwart, wit en grijs nog ferm het onderspit moesten delven voor groen, rood, geel, blauw of beige, zijn de rollen nu volledig omgekeerd. Dat blijkt uit de grafiek van Gocar.be, die zich baseerde op haar archief van tweedehandswagens die er ooit online te koop waren. Groen? Onvindbaar. Beige? Van de kaart geveegd. En zelfs bruin, dat enkele jaren geleden nog hip was, is in vrije val.

Dat merken ook de garages. ‘Opvallende kleuren verkopen amper nog’, zegt Koen Valckenier, die verschillende Renault-garages heeft. ‘Ook de fabrikanten zetten er om die reden niet meer hard op in. Vroeger lanceerde Renault nieuwe modellen vaak in een uitzonderlijk kleur. Zoals de helblauwe Clio. Of de Captur in het oranje. Dat is voorbij, de nieuwe Dacia wordt gepresenteerd in een donker kleur. Wat ik snap, want zelfs bij die Captur die specifiek zo in de markt gezet wordt, kiezen mensen amper voor oranje.’

Waarom we geen kleur meer willen op de weg? ‘Omdat we langer met eenzelfde wagen rijden’, aldus Valckenier. ‘In de jaren zeventig was dat een jaar of vier à vijf. Nu meer dan negen jaar. Dat is een groot verschil. Want voor vier jaar durven mensen nog wel eens te experimenteren met een modekleurtje, maar niet voor langer. De kans dat die auto dan volledig uit de mode is in de plaats van “stijlvol”, is te groot. En mensen beseffen ook dat wanneer ze voor een speciaal kleurtje kiezen, dat gevolgen heeft voor een latere doorverkoop. Het is simpel: voor een gele tweedehands Clio wordt er vandaag minder betaald dan voor een zwarte. Ook dat speelt mee. Weet je, als er hier dan toch nog eens een felkleurige wagen buiten rolt, dan is het eigenlijk meestal een leasingwagen. Enkel als de baas betaalt, doen we nog eens zot.’