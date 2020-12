Molenberghs over verlenging kerstvakantie: ‘Opletten met opbod van maatregelen’

Biostatisticus Geert ­Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) vindt dat een verlenging van de kerstvakantie ‘niet per se’ nodig is om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken.

‘We zien hier ook een stijging, maar, die is toch van een andere orde dan in Nederland en Duitsland’, zegt hij in een gesprek met De Ochtend op Radio 1. Hij waarschuwt voor ‘een opbod’ van maatregelen, maar wil mensen meer sensibiliseren.

De kerstvakantie een week verlengen, zoals sommigen opperen, is volgens Molenberghs niet noodzakelijk. ‘Je kunt er ook twee weken, of drie weken aan breien. Dat is nog veiliger. Maar we hebben ons onderwijs er op georganiseerd, met een hybride systeem’, verwees hij naar het systeem waarin sommige leerlingen maar deels meer naar school trekken. ‘Het is opletten voor een opbod’.

Professor geneeskunde en immunologie aan de universiteit van Colombia Hans-Willem Snoeck pleitte er gisteren in Terzake voor om de scholen te sluiten. ‘Kinderen zijn de hulpmotor van de pandemie’, zei hij. ‘Als we de grote motoren stilleggen, zien we het effect van die hulpmotoren.’ Volgens Snoeck gaat het niet enkel over de besmettingen op de scholen zelf, maar ook over de mobiliteit. ‘Scholen brengen elke dag 1,4 miljoen mensen op de been’, zei hij. ‘Het is een onderschatte factor.’

Sciensano-virloog Steven Van Gucht volgt de analyse van de immunoloog slechts deels. De stijging begin september was deels te wijten aan vakantiegangers, maar eind september stabiliseerde het aantal besmettingen ondanks het feit dat de scholen open waren. ‘We denken dat eerder het academiejaar de zaak verder gekatalyseerd heeft, met de universiteitsstudenten als zeer mobiele populatie.’ De stijging begin oktober kan dus volgens hem niet enkel op het conto van middelbare en lagere scholen geschreven worden. ‘Het gaat momenteel om 4 procent van het totaal aantal besmettingen. Verhoudingsgewijs gaat het, toch symptomatisch, om veel minder gevallen dan bij de oudere leeftijdscategorieën.’

Verstrenging?

Een sluiting van de winkels is voor Molenberghs ook nog helemaal niet aan de orde. ‘Dat moet bij 25.000 gevallen per dag. We zitten nu aan 10 procent daarvan. Als we crowding kunnen vermijden, kunnen de winkels open blijven’. De grenzen sluiten voor shoppers uit de buurlanden is volgens hem ‘heel drastisch’, maar tegelijk waarschuwt hij: ‘een massa die naar België komt, moeten we toch vermijden’.

Molenberghs maakt deel uit van de adviesgroep die de regering ondersteunt. Welke adviezen in het rapport van morgen komen te staan, wou hij nog niet op vooruitlopen, maar ‘meer sensibiliseren’ is voor hem ‘evident’.