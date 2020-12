Nina Derwael test positief op corona en moet al voor de derde keer in quarantaine

Nina Derwael heeft positief getest op het coronavirus. De 20-jarige Limburgse onderging een coronatest nadat haar vriend, KV Mechelen-speler Siemen Voet, eerder besmet bleek te zijn. Derwael trainde woensdag nog met de elitegroep. Alle turnsters en trainers zullen dus opnieuw getest moeten worden.

De bal ging aan het rollen bij de besmetting van Siemen Voet afgelopen weekend. De verdediger van KV Mechelen testte voor een tweede keer positief, had niet voldoende antistoffen aangemaakt na zijn eerste besmetting in oktober en moest dus opnieuw in quarantaine. Zijn vriendin, Nina Derwael, werd ook opnieuw getest en zij bleek ditmaal ook positief.

‘Nina kwam reeds enkele dagen niet meer in contact met Siemen en vertoont tot dusver geen symptomen’, liet de Belgische turnbond woensdag nochtans weten. Diezelfde bond moest donderdag echter bevestigen dat haar bekendste lid wel degelijk positief testte op het coronavirus. De medische staf van Belgian Gymfed zal de entourage van Derwael en de andere leden die met haar een hoog risicocontact hadden nu verder opvolgen.

Derwael moet nu al voor de derde keer in quarantaine. De eerste keer door de eerste besmetting van Voet, de tweede keer toen de hele topsportwerking van Team Belgym stil lag na een uitbraak van het coronavirus. De tweevoudig wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers heeft in de zeer nabije toekomst geen sportieve doelen. Het Belgische team besloot niet deel te nemen aan het EK turnen in Mersin als gevolg van de coronapandemie en politiek instabiele situatie in Turkije. Dat EK begint vandaag. Het Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) zijn haar grote doel in 2021.

Oorspronkelijk zou Gymfed donderdagmiddag een persconferentie houden met toelichting van het nieuwe selectietraject richting de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Die persconferentie werd alvast verschoven naar een later tijdstip.

Bijna hele staf van vriend Voet besmet

Bij KV Mechelen is overigens ook de technische staf zwaar getroffen door het virus. Assistent-coaches Fred Vanderbiest (net als Voet te weinig antistoffen) en Kevin Van Dessel, physical coach Glenn Vanryckeghem, video-analist Jan Boden en ook sportief directeur Tom Caluwé hebben positief getest. Vorige week raakte ook al bekend dat de teammanager en twee kine’s besmet zijn.

Hoofdcoach Wouter Vrancken en keeperstrainer Stef Pauwels zijn daarmee de enige leden van de staf die gespaard bleven. Zij zitten vanavond op de bank. De rest moet noodgedwongen in quarantaine.