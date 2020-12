FIA bevestigt Formule 1-kalender met 23 races: Grote Prijs van België in augustus

De Internationale Autosportfederatie (FIA) heeft de kalender voor komend seizoen in de Formule 1 goedgekeurd. Voor de rijders staat een recordaantal van 23 races op het programma. Het seizoen begint op 21 maart in Australië, de laatste GP is op 5 december 2021 in Abu Dhabi. De GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps staat op 29 augustus geprogrammeerd.

Het is nog niet bekend waar de coureurs op 25 april racen. Die datum staat nog open op de kalender. Het was de bedoeling dat dan voor het eerst een Grote Prijs van Vietnam in Hanoi zou worden verreden. De Formule 1 besloot die GP echter te schrappen, nadat een van de sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk was voor het binnenhalen van de race werd gearresteerd op verdenking van corruptie. De Formule 1 zoekt een vervangende locatie om eind april te racen.

De Grote Prijs van Saoedi-Arabië, op 28 november 2021 op een stratencircuit in Jeddah, is nieuw op kalender. Dit jaar moest de kalender van de Formule 1 worden omgegooid door de coronapandemie. Heel wat races gingen niet door. Uiteindelijk konden de coureurs nog zeventien GP’s rijden. Lewis Hamilton veroverde zijn zevende wereldtitel.

Foto: Photo News

Kalender seizoen 2021

21 maart - Australië (Melbourne)

28 maart - Bahrein (Sakhir)

11 april - China (Shanghai)

25 april - nog te bepalen

9 mei - Spanje (Barcelona)

23 mei - Monaco

6 juni - Azerbeidzjan (Baku)

13 juni - Canada (Montreal)

27 juni - Frankrijk (Le Castellet)

4 juli - Oostenrijk (Spielberg)

18 juli - Verenigd Koninkrijk (Silverstone)

1 augustus - Hongarije (Boedapest)

29 augustus - België (Spa)

5 september - Nederland (Zandvoort)

12 september - Italië (Monza)

26 september - Rusland (Sochi)

3 oktober - Singapore (Singapore)

10 oktober - Japan (Suzuka)

24 oktober - Verenigde Staten (Austin)

31 oktober - Mexico (Mexico-Stad)

14 november - Brazilië (Sao Paulo)

28 november - Saoedi-Arabië (Jeddah)

5 december - Abu Dhabi (Abu Dhabi)