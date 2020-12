Bitcoin breekt door grens van 20.000 dollar

De prijs voor een bitcoin, de belangrijkste gedecentraliseerde cryptomunt, is woensdag voor het eerst in zijn geschiedenis gestegen boven de 20.000 dollar, om vervolgens nog verder door te stomen.

Op een bepaald moment was de munt 21.340 dollar waard op het onderhandelingsplatform Bitstamp. De barrière van 20.000 en 21.000 dollar sneuvelden dus op dezelfde dag.

De virtuele munt profiteert van de risico-appetijt onder beleggers. De munt heeft de voorbije jaren sterke stijgingen afgewisseld met stevige dalingen, waardoor de Bitcoin eigenlijk alleen voor speculanten is voorbehouden.

De financiële transacties die in Bitcoin gebeuren, dienen vooral om anonieme geldtransacties af te handelen. Daarom is het ook in criminele milieus een gegeerd betaalmiddel.