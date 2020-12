Het Amerikaanse FDA staat op het punt een tweede coronavaccin goed te keuren.

Na het Pfizer/BioNtech-vaccin kan ook het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf ­Moderna deze week al een noodtoelating krijgen van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. Volgens het FDA is het vaccin veilig en ‘hoogst doeltreffend’. De externe experten­commissie die het FDA bijkomend advies verleent over de toelating, velt vandaag haar oordeel. Volgens Operation Warp Speed, het vaccin­programma van de Amerikaanse regering, zouden voor het jaareinde al 20 miljoen Amerikanen ingeënt kunnen zijn met een van beide vaccins.

Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) beoordeelt de aanvraag voor een Europese marktvergunning. Omdat het om een volwaardige vergunning gaat en niet om een noodtoelating ­zoals in de VS, is dat een meer omvattende procedure. De EMA-vergadering, waarop ­vaccinexperts hun advies ­zullen formuleren over die ­vergunning, is voorlopig nog steeds vastgelegd voor 12 januari. Eerder deze week schoof het EMA al een gelijkaardige expertenvergadering vooruit van 29 naar 21 december. ­Zodra de ­experts een oordeel geveld hebben, is het aan de Europese Commissie om de markt­vergunning af te leveren. Dat is hooguit een kwestie van dagen.

Het contract dat de EU sloot met Moderna, voorziet in de initiële aankoop van 80 miljoen dosissen en een optie op nog eens 80 miljoen dosissen. Het vaccin moet toegediend worden in twee injecties.