Parijs krijgt boete omdat het ‘te veel vrouwen benoemd’ heeft

‘Ik ben verheugd dat we vandaag 90.000 euro boete moeten betalen’, reageert burgemeester Anne Hidalgo.

U leest het goed. De stad Parijs is door de Franse staat veroordeeld voor discriminatie. Niet van vrouwen, maar van mannen. De burgemeester, Anne Hidalgo, heeft twee jaar geleden elf vrouwen benoemd in topfuncties op het stadhuis en maar vijf mannen. Dat is niet evenwichtig, luidt het oordeel. Het Franse ministerie van Ambtenarenzaken liet weten dat dit neerkomt op 69 procent benoemingen voor vrouwen en 31 procent voor mannen, terwijl minstens 40 procent mannen benoemd had moeten worden om het evenwicht te verzekeren. Het gevolg van een wet die ironisch genoeg ooit ingevoerd werd om vrouwen meer kansen te geven. Gevolg: een gepeperde boete van 90.000 euro.

Om het nog wat kafkaiaanser te maken: een nieuwe wet uit 2019 stelt dat als het totaal aantal vrouwen of mannen evenwichtig is, een bestuur vrijgesteld is van boetes. Dat is het geval. In totaal bestaat net iets minder dan de helft van het kader van de stad Parijs uit vrouwen. Maar de benoemingen waarover het gaat, gebeurden in 2018 en toen gold de wet nog niet, schrijft de krant Le Monde.

‘Absurd’, reageerde de burgemeester van Parijs. Ze is van plan de boete samen met ‘al haar vrouwen’ hoogst persoonlijk te gaan betalen op het ­ministerie van Ambtenarenzaken. Hidalgo kon naar eigen zeggen een ­gevoel van ‘vreugde’ niet onderdrukken toen ze het nieuws vernam dat ze ‘te veel vrouwen’ ­benoemd had. Tegelijk noemde ze de boete ­‘onrecht­vaardig, onverantwoord en gevaarlijk’. ­Zeker omdat er in heel Frankrijk nog een enorme ­ongelijkheids­kloof gaapt.

Anne Hidalgo, zelf de eerste vrouwelijke burgemeester van de Franse hoofdstad, verklaarde dat ze vastberadener dan ooit is om het stadhuis verder te vervrouwelijken.