Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen blijft in stijgende lijn

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen, tot gemiddeld 2.368 per dag. De cijfers, die wijzen op een stijging van 9 procent op weekbasis, liggen opnieuw weer iets hoger dan de gegevens die gisteren zijn gepubliceerd. Nu al staat vast dat het gemiddeld aantal besmettingen morgen opnieuw verder stijgt.

Dat blijkt een update van de cijfers van Sciensano. De gegevens hebben betrekking op de periode van 7 tot 13 december, de laatste dag waarvan volledige cijfers beschikbaar zijn. Woensdag bedroeg dat gemiddelde nog 2.343 besmettingen, wat toen neerkwam op een stijging van 8 procent op weekbasis. De toename blijft dus nog versnellen.

De voorlopige cijfers van de recentere dagen bevestigen die tendens. Op het dashboard van Sciensano is op maandag 14 december al sprake van 3.707 gemelde besmettingen. Dat aantal kan nog stijgen. De maandag is vaak de weekdag met het grootste aantal besmettingen, maar deze maandag waren er, hoewel het dus nog maar om voorlopige cijfers gaat, sowieso al meer besmettingen gemeld dan de maandag daarvoor. Het staat dus al vast dat het weekgemiddelde nog verder zal stijgen wanneer het morgen de cijfers van afgelopen maandag als ‘definitief’ worden beschouwd.

Het is wel zo dat ook het aantal afgenomen test gevoelig gestegen is in dezelfde periode. Ongeveer 33.400 tests werden dagelijks uitgevoerd, een cijfer dat 12 procent hoger ligt dan de week ervoor.

De andere cijfers gaan voorlopig wel nog iets omlaag: het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames verminderde met 2 procent naar 183 per dag. Er liggen momenteel 2.712 covid-patiënten in het ziekenhuis. Dat is een daling met 2 procent. En er liggen ook nog 571 covid-patiënten op intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen, een daling met 4 procent. Daarmee is het aantal patiënten op die afdeling teruggedrongen tot hetzelfde aantal als 22 oktober.

Het cijfer dat het sterkst afneemt is het gemiddeld aantal doden per dag. Dat zakt op weekbasis met 6,9 procent naar gemiddeld 92 per dag. Sinds maart zijn er in ons land 18.278 mensen overleden aan het coronavirus.