AA Gent kent niet te veel problemen met Waasland-Beveren, tweede zege op rij onder Hein

Na de zege tegen Standard heeft AA Gent bevestigd tegen ploeg-in-vorm Waasland-Beveren. Goals van Castro-Montes, Yaremchuk en uitblinker Bukari volstonden om de Waaslanders uit te schakelen in wat best een aangenaam Oost-Vlaams derby was.

Als Hein Vanhaezebrouck in de spits stond bij AA Gent, dan was de wedstrijd tegen Waasland-Beveren bij de rust al gespeeld. De coach van de Buffalo’s laat geen kansen liggen. Elke mogelijkheid die er maar is, grijpt HVH aan om te benadrukken dat er door de snelle opeenvolging van wedstrijden amper tijd is om zijn principes in het team te slijpen.

Om te spreken van de hand van Hein is het misschien nog te vroeg, en toch is duidelijk te zien dat er in de weinige tijd die de coach heeft, al gekneed is aan deze ploeg. Waasland-Beveren werd net als KV Oostende en Standard meteen fel onder druk gezet door Gent. De manier waarop Vanhaezebrouck zijn team druk laat zetten, valt op.

Als de eerste stroomstoot geen balverovering opleverde, ving Gent de bezoekers daarna wel in blok op. Waasland-Beveren, met 13 op 15 nochtans de ploeg in vorm, kwam er in de eerste helft amper door. Heymans raakte de lat na balverlies van Dorsch en na een scherpe counter kreeg Koita een goeie kans, maar scoren van buiten de zestien lijkt gek genoeg vlotter te gaan voor de jonge Antwerpenaar.

Niet alleen de hoge intensiteit en de organisatie achterin vielen op bij de Buffalo’s, ook in balbezit lieten de jongens van Vanhaezebrouck woensdagavond mooie dingen te zien. Dat het bij de rust maar 1-0 stond, kwam vooral door het feit dat de Gentse aanvallers in tegenstelling tot hun coach wél geregeld kansen laten liggen.

Bukari en de paal

Bukari, die deze week nog had laten horen dat hij toch liever op de flank staat dan in de spits, raakte twee keer de paal. Vadis, die met een listig balletje de opener van Castro-Montes had ingeleid, vond bij een open kans Nordin Jackers op zijn weg. En ook Yaremchuk geraakte voor rust niet voorbij de Beverse doelman. 1-0 bij de rust dus.

De thuisploeg leek vrij mak uit de kleedkamer te komen, maar gek genoeg was het bij de eerste kans na de thee wél prijs. Vadis, de man die bij Gent de sleutel duidelijk in handen heeft, stak Bukari de diepte in. De Ghanees koos ervoor om het dit keer niet zelf te proberen, maar gaf de bal aan de vrijstaande Yaremchuk. Die trapte het leer in de lege Beverse kooi en bezorgde zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League zo wat extra glans: 2-0.

Minpuntje

Enig minpuntje: de Buffalo’s lieten in de tweede helft na om de wedstrijd écht naar zich toe te trekken. Er waren nog heel wat kansen om de voorsprong verder uit te diepen, zeker en vast, maar ook Waasland-Beveren kreeg nog enkele mogelijkheden om tegen te prikken. Oog in oog met Bolat miste de anders zo trefzekere Heymans onbegrijpelijk. En zo hield AA Gent, voor het eerst onder Vanhaezebrouck, de nul. Met een knap schot van aan de rand van de zestien maakte Bukari er wel nog 3-0 van. Goed voor het vertrouwen van de jonge Ghanees.

Een verdiende en deugddoende zege voor AA Gent. Niet alleen omdat de ploeg van Vanhaezebrouck tegen Waasland-Beveren weinig weggaf en bij momenten enkele mooie aanvallen op de mat legde. Maar vooral omdat de Buffalo’s voor het eerst dit seizoen twee opeenvolgende wedstrijden in de Jupiler Pro League weten te winnen. Na de zes op zes nadert blauw-wit zelfs tot op drie punten van Antwerp en Standard in de stand. Zondag wacht Club Brugge. Benieuwd wat dit AA Gent tegen een echte topper kan.