Mogelijk al 5.000 Belgen gevaccineerd voor het einde van dit jaar

Ons land zal mogelijk al 5.000 mensen kunnen vaccineren voor het einde van het jaar. Pfizer heeft beloofd dat er een zogenaamde ‘symbolische levering’ komt van 10.000 vaccins, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) woensdag in een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Gezondheid. Als het van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afhangt, starten alle 27 EU-lidstaten hun vaccinatiecampagnes zo snel mogelijk en op dezelfde dag.

Dinsdag raakte bekend dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wellicht op 21 december het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zal goedkeuren. Daarvoor was sprake van 29 december. Mogelijk zal de Belgische vaccinatiecampagne daarom vroeger van start gaan dan de eerder vooropgestelde datum van 5 januari.

Pfizer heeft ons laten weten dat er een soort van ‘symbolische levering’ zal gebeuren voor het einde van het jaar, zei Vandenbroucke. ‘Dat zou er volgens informatie van Pfizer op neerkomen dat de lidstaten die ingetekend hebben, voor het einde van december in een symbolic shipment 10.000 dosissen zouden krijgen.’ Aangezien twee dosissen nodig zijn, betekent dat dat je 5.000 mensen kan vaccineren.

‘Dat is een klein aantal woonzorgcentra waar je, bij wijze van eerste opening van de campagne, de inentingen kan toedienen. Dat is geen grote groep en ik zeg dat natuurlijk onder voorbehoud dat de belofte die Pfizer hier doet ook kan waargemaakt worden’, voegde Vandenbroucke daar aan toe.

De minister benadrukte ook dat dit weinig zal veranderen aan de essentie van de Belgische vaccinatiestrategie. ‘De essentie van onze strategie is dat we in januari de vaccinatie uitrollen bij de meest prioritaire doelgroep. Dat zijn mensen die verblijven in woonzorgcentra, in andere collectieve zorginstellingen, het personeel dat daar werkt en vrijwilligers. Dat is al een zeer grote groep.’

Von der Leyen: ‘Uitroeiing eensgezind starten’

Als het van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afhangt, starten alle 27 lidstaten van de Europese Unie hun vaccinatiecampagnes zo snel mogelijk en op dezelfde dag. Dat heeft ze woensdag gezegd in het Europees Parlement.

‘We hebben meer dan genoeg dosissen aangekocht voor iedereen in Europa en om onze buren en partners wereldwijd te kunnen steunen. (...) Om het virus klein te krijgen, moet meer dan zeventig procent van de bevolking gevaccineerd worden. Dat is een gigantische opdracht. Laat ons daarom zo snel mogelijk met de vaccinaties van start gaan. Met 27 (landen) samen, op dezelfde dag’, aldus Von der Leyen. ‘Zoals we in eenheid deze pandemie doorkomen, moeten we ook de uitroeiing van dit vreselijke virus samen en eensgezind starten.’

Dat betekent niet dat de lidstaten concrete afspraken moeten maken. ‘Iedere lidstaat zal zijn eigen nationale procedures organiseren’, verduidelijkte vicevoorzitter Margaritis Schinas. ‘Het gaat erom dat alle lidstaten op dezelfde dag toegang hebben tot het vaccin’. Daarom heeft de EU de goedkeuring in handen gelegd van het onafhankelijke EMA. Als dat groen licht geeft en de Commissie het vaccin heeft toegelaten, ‘zullen de nationale vaccinatieplannen op gang komen’.

De beslissing van de Commissie zou er al binnen de twee dagen na de goedkeuring van het EMA kunnen komen.