Luchtvervuiling doodsoorzaak van Brits meisje

Een negenjarig meisje uit Londen is overleden als gevolg van overmatige luchtvervuiling. Lijkschouwer Phillip Barlow heeft dat woensdag geconcludeerd op basis van een onderzoek naar de dood van Ella Kissi-Debrah, melden Britse media.

Kissi-Debrah overleed in februari 2013 na een astma-aanval. De vuile lucht had de astma veroorzaakt én verergerd, zo blijkt uit het onderzoek van Barlow. Met de uitspraak werd geschiedenis geschreven: nooit eerder is luchtvervuiling in het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als oorzaak van de dood van een persoon.

Aanvankelijk werd het overlijden toegeschreven aan een ‘acuut ademhalingsfalen’. Maar de moeder van het meisje, Rosamund Kissi-Debrah, legde zich daar niet bij neer en wilde luchtvervuiling laten erkennen als de oorzaak van de dood van haar dochter. Er werd beslist om het overlijden opnieuw te onderzoeken nadat een rapport van een Britse wetenschapper in 2018 de hoge mate van luchtvervuiling in de buurt van het huis had aangetoond.

Uit het onderzoek van de lijkschouwer blijkt dat in de Zuid-Londense wijk Lewisham, waar de familie Kissi-Debrah woonde, grote hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof circuleren. De uitstoot werd vooral veroorzaakt door het verkeer in de buurt; het huis van de familie stond op 25 meter afstand van een drukke snelweg. De hoeveelheden schadelijke stoffen waren vele malen hoger dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de landelijk vastgestelde limieten. In de laatste twee jaar voor haar dood kreeg Kissi-Debrah zeker dertig ernstige astma-aanvallen, die in veel gevallen zo heftig waren dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het meisje had een vorm van astma waarbij haar longen werden overspoeld door vocht. De laatste keer, in februari 2013, werd dat haar fataal.