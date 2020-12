Race naar voorzitterschap Barcelona officieel gelanceerd

FC Barcelona heeft woensdag de officiële oproep gepubliceerd voor de voorzittersverkiezing bij de Catalaanse topclub. Die zal plaatsvinden op 24 januari 2021.

Woensdag werd het electoraal proces op gang getrapt met een loting om de leden van de kiescommissie te bepalen. Die commissie wordt op 22 december officieel opgericht en moet waken over het goede verloop van de verkiezing waarbij een opvolger zal worden aangeduid voor Josep Maria Bartomeu. In oktober diende Bartomeu zijn ontslag in. Hij was sinds 2014 voorzitter van Barcelona, maar Bartomeu kwam steeds meer onder vuur te liggen na de 8-2 vernedering tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. De kritiek nam alleen maar toe toen sterspeler Lionel Messi het beleid binnen de club openlijk hekelde.

De negen kandidaat-voorzitters hebben 19 dagen, tussen 23 december en 11 januari, om de steun van 2.257 socio’s achter zich te krijgen. Er zijn ongeveer 110.000 socio’s stemgerechtigd. Tussen 12 en 14 januari worden de handtekeningen geteld. De kandidatuur wordt gevalideerd van diegenen die er minstens 2.257 hebben. De kiescampagne loopt vervolgens van 15 tot en met 22 januari. De stemming vindt plaats op 24 januari.

Een van de belangrijkste kandidaten om Bartomeu op te volgen is Joan Laporta, die van 2003 tot 2010 al voorzitter was van Barça en onder meer beloofde om succescoach Pep Guardiola terug naar Catalonië te halen en boegbeeld Messi langer aan de club te binden. Ook voormalige bestuurders als Emili Rousaud en Toni Freixa wagen hun kans, net als Jordi Farré, die handtekeningen verzamelde voor een motie van wantrouwen tegen Bartomeu. (belga)