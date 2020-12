Raad van State verwerpt verzet prins Laurent omtrent dotatie

De Raad van State heeft dinsdag het verzoek verworpen dat prins Laurent had ingediend om de beslissing van het federaal parlement over de herziening van zijn dotatie te vernietigen. Dat meldt de krant ‘Le Soir’ en het nieuws wordt bevestigd door meester Laurent Arnauts, de advocaat van de prins.

‘Prins Laurent betreurt deze beslissing, die zowel voor hem als voor zijn advocaten choquerend overkomt’, klinkt het bij de advocaat.

Toen prins Laurent op 19 juli 2017 in militair uniform verscheen op een ceremonie op de Chinese ambassade naar aanleiding van de negentigste verjaardag van het Chinese leger, had hij allicht niet gedacht dat dit hem zo duur zou komen te staan. Want voor de politiek was de maat vol. De prins heeft voor zijn optredens de toestemming van de minister van Buitenlandse Zaken nodig, en die had hij niet. Bij wijze van sanctie kan de regering dan aan de Kamer voorstellen om een deel van zijn dotatie in te houden. Dat is ook gebeurd. In maart 2018 besliste de Kamer om 15 procent van Laurents dotatie in te trekken, zowat 46.000 euro.

De prins kondigde daarop aan in beroep te gaan bij de Raad van State. Laurent zegt dat zijn statuut onduidelijk is, en dat de rechten van de verdediging zijn geschonden in de procedure. Dinsdag heeft de Raad van State zijn verzoek echter afgewezen.

Libië

Voor prins Laurent is deze zaak maar een klein deel van zijn financiële problemen. In 2008 startte hij herbebossings­projecten in Libië via de vzw GSDT. Omdat hij naar eigen zeggen weigerde de lokale autoriteiten smeergeld toe te stoppen, verbrak Libië eenzijdig dat contract. In 2014 oordeelde een Brusselse rechtbank dat de vzw van prins Laurent recht heeft op een schadevergoeding van intussen vijftig miljoen euro.

Ook in die zaak probeert Laurent via de Belgische staat aan geld te raken. Bij de Brusselse bank ­Euroclear staan al jaren miljarden geparkeerd van de nationale Libische investeringsmaatschappij, die door de VN bevroren zijn na de val van dictator Khadafi.