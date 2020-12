Dertig jaar cel voor hoofdverdachten aanslag Charlie Hebdo

In Parijs werden alle veertien verdachten van de aanslagen tegen Charlie Hebdo en de gijzeling bij de Hyper Cacher in Parijs in januari 2015 schuldig bevonden. De rechter liet de verzwarende aanklacht van terrorisme voor zes beschuldigden vallen. De celstraffen gaan van vier tot dertig jaar.

De verdachten zijn niet de daders, maar medestanders van de daders van de terreuraanslagen. Er stonden veertien verdachten terecht wegens het verlenen van logistieke en financiële steun bij de aanslagen. Elf verdachten waren aanwezig, drie zijn op de vlucht of overleden. De daders zelf werden bij de klopjacht in 2015 doodgeschoten door de politie. De celstraffen variëren van vier jaar tot dertig jaar cel.

De hoofdverdachte, Ali Riza Polat, werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de terroristische daden van de broers Saïd en Chérif Kouachi en van Amédy Coulibaly. Hij zou wapens geleverd hebben aan de terroristen en werd daarvoor veroordeeld tot dertig jaar eenzame opsluiting. Zijn vrouwelijke handlanger, Hayat Boumedienne, werd bij verstek veroordeeld, want ze zou in Syrië zitten. Zij heeft meegewerkt aan de gijzeling en kreeg ook dertig jaar cel. Mohamed Belhoucine kreeg levenslang, maar ook hij was niet aanwezig op het proces. Hij kwam vermoedelijk om in Syrië.

Bij zes verdachten bij wie de verzwarende aanklacht terrorisme niet werd weerhouden, zijn ook twee Belgen, Michel Catino en Metin Karasular. Ze werden wel schuldig bevonden aan criminele bendevorming, maar dus zonder terroristisch opzet. Concreet gaat het over smokkel en levering van wapens. Catino kreeg vijf jaar, Karasular acht.

Willy Prévost kreeg dertien jaar cel, Christope Raumel vier jaar, hij zat al drie jaar in voorhechtenis en kan beroep doen op alternatieve straffen. Saïd Makhlouf en Mohamed Amine-Farès kregen acht jaar cel, Abdelaziz Abbad tien jaar. Miguel Martinez moet zeven jaar achter de tralies.

Nezar Pastor Alwatik moet achttien jaar achter de tralies, Amar Ramdani kreeg twintig jaar. Alle drie moeten ze zeker twee derde van de straf uitzitten.

Het proces over de aanslagen ging begin september van start en zit, na herhaaldelijke onderbrekingen, in de laatste rechte lijn. Bij de aanslagen kwamen in totaal zeventien slachtoffers om het leven, en ze luidden het begin in van een golf van terreur in Frankrijk.