Vlaamse megastallen zijn als Aziatische textielfabrieken

Journaliste Ine Renson dook de afgelopen maanden in het dossier van de megastallen: boerderijen waar op massale wijze kippen, varkens en kalveren worden gekweekt. Waarom worden die veestallen steeds groter?

Door een laks vergunningsbeleid staan er in Vlaanderen veel megastallen. De reden: geld. Het varkens- en kippenvlees dat in die stallen gekweekt wordt, is spotgoedkoop. Net zoals goedkope kleding die in Aziatische naaiateliers gemaakt wordt. Kan dat niet op een andere manier?

