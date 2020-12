Bitcoin doorbreekt grens van 20.000 dollar

De bitcoin, de belangrijkste gedecentraliseerde cryptomunt, is woensdag voor het eerst meer dan 20.000 dollar waard geworden.

De virtuele munt profiteert van de risicoappetijt onder beleggers. Een bitcoin kostte woensdagnamiddag op een bepaald moment 20.398,50 dollar, zo blijkt uit gegevens van het financiële agentschap Bloomberg.

De bitcoin flirt al een tijdje met de grens van 20.000 dollar. Eind november beleefde de cryptomunt nog een van haar slechtste dagen sinds de coronapandemie in maart uitbrak. Ze verloor toen zo’n veertien procent van zijn waarde. Toen leek de bitcoin ook op weg naar zijn hoogste koers ooit, na een stijging met 250 procent in negen maanden, maar het recordpeil werd toen net niet bereikt. De verkoopgolf werd ingezet door geruchten dat de Amerikaanse regering strengere regels zou afkondigen voor cryptomunten.

Het verlies is intussen goedgemaakt. De bitcoin bereikte zelfs een recordhoogte en heeft de grens van 20.000 dollar doorbroken.

De bitcoin is in de nasleep van de ­finan­ciële crisis gecreëerd om een antwoord te bieden op de massale geld­creatie van de centrale banken. Er kunnen in totaal maar 21 miljoen bitcoins gewonnen worden, een aantal dat pas in 2140 bereikt wordt.