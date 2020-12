Ruim 200 kilo cocaïne in verborgen ruimtes van auto’s in loods in Kalmthout

In een loods in Kalmthout zijn maandag vijf mannen opgepakt die er een grote partij cocaïne aan het verdelen waren. De drugs, ruim 200 kilo, zaten verborgen in verborgen ruimtes in vijf auto’s. Later op de dag pakte de politie nog twee verdachten op.

Speurders van de federale gerechtelijke politie Antwerpen vielen maandagnamiddag binnen in de loods op de Brasschaatsesteenweg in Kalmthout. De onderzoekers beschikten over informatie dat daar een partij cocaïne aanwezig zou zijn.

Binnen trof de politie vijf mannen en evenveel auto’s aan. De voertuigen bleken uitgerust te zijn met verborgen ruimtes waarin blokken cocaïne verborgen werden. ‘In de auto’s werden 204 pakken cocaïne aangetroffen’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. ‘In de loods zelf lagen nog 64 pakken.’

Het parket heeft het over pakken omdat het exacte gewicht van de lading nog niet bekend is, allicht zal dat rond de 270 kilogram liggen. Doorgaans weegt een blok ongeveer een kilo.

Nog twee arrestaties

Na de arrestaties in de Kalmthoutse loods werden in de loop van maandag nog twee mannen gearresteerd bij huiszoekingen in het Antwerpse. De zeven verdachten, vier Belgen, een Congolees, een Nederlander en een Duitser, werden dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. ‘Ze werden aangehouden voor invoer van verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie’, aldus Aerts.

Het zevental, tussen 22 en 55 jaar oud, verschijnt vrijdag voor de raadkamer. ‘Het onderzoek wordt verdergezet’, zegt het parket nog.