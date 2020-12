Michiel Ameloot wordt nieuwe hoofdredacteur van VTM Nieuws

Sportjournalist Michiel Ameloot wordt de nieuwe hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij volgt Nicholas Lataire op, die directeur News City wordt. Dat meldt DPG Media.

Michiel Ameloot wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij neemt de fakkel over van Nicholas Lataire, die directeur wordt van News City. Ameloot (40) begon zijn carrière als journalist bij TV OOST en werd er later ook anchor en hoofdredacteur. In 2012 maakte hij de overstap naar VTM Nieuws, eerst als algemeen journalist en later als sportjournalist. In 2018 werd hij aangesteld als hoofdredacteur sport bij de eengemaakte sportredactie van DPG Media.

News City wordt vanaf 2021 gestructureerd volgens vier pijlers, met elk een eigen hoofdredacteur. Brecht Decaestecker leidt HLN, daar stuurt hij de site én de krant aan. An Meskens is hoofdredacteur van de pijler Showbizz en Magazines. Frederik De Swaef bouwt de nieuwe pijler Gids uit en Michiel Ameloot leidt VTM Nieuws, Online Video en Sport.