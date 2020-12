Als de bouwsector groeit, dan is dat de voorbije jaren vooral dankzij de instroom van vrouwen. En de digitalisering zal die trend nog versnellen. ‘Heel af en toe nemen mannen nog wel eens foto’s van ons.’

De bouwsector is een echt mannenbastion. Een cliché dat de cijfers bevestigen: in 2017 waren slechts 1.599 op een totaal van ruim 200.000 werknemers in de bouw vrouwen. Nauwelijks iets meer dan 1 procent ...