Anna Wintour maakt promotie na roep om ontslag

Anna Wintour, de hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, wordt gepromoveerd tot ‘chief content officer’ bij Condé Nast, de uitgever van Vogue. Ze blijft tegelijk hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue.

Anna Wintour heeft op 71-jarige leeftijd een flinke promotie gekregen. Ze is al jarenlang hoofdredacteur van de Amerikaanse editie van Vogue, maar is nu door uitgever Condé Nast ook benoemd tot global chief content officer bij het magazine. Dat betekent dat ze verantwoordelijk wordt voor ook alle andere 25 edities die Vogue internationaal telt.

In haar nieuwe rol zal ze rechtstreeks in contact staan met ceo van Condé Nast Roger Lynch, die dit een belangrijke stap noemt. ‘Anna’s benoeming is een cruciaal moment voor Condé Nast. Ze slaagt erin telkens een nieuw publiek te blijven bereiken en tegelijk is ze in staat enkele van de grootste talenten van vandaag in de branche te ontwikkelen en te begeleiden. Dat is wat van haar een van de meest vooraanstaande leidinggevenden in de media heeft gemaakt.’

Racisme

De benoeming komt toch enigszins als een verrassing. Het voorbije jaar waren er gerichten dat Condé Nast de Britse zou ontslaan na beschuldigingen van racisme en discriminatie bij Vogue. Wintour gaf toen in een ­memo aan het personeel toe dat Vogue te weinig ruimte bood voor zwarte redacteurs, ontwerpers en fotografen.

‘Ook wij hebben fouten gemaakt en foto’s en verhalen gepubliceerd die soms kwetsend en intolerant waren. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor’, zei ze toen.