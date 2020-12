Biden kiest ‘probleemoplosser’ Buttigieg als transportminister

Joe Biden heeft zijn voormalige rivaal van de Democratische voorverkiezingen Pete Buttigieg gekozen als minister van Transport. Indien de Senaat zijn benoeming goedkeurt, wordt hij de eerste openlijk homoseksuele minister in de VS.

In een tweet omschrijft Biden zijn voormalige rivaal als ‘een patriot en een probleemoplosser’. Volgens Biden heeft Buttigieg de juiste kwaliteiten om minister van Transport te worden.

Mayor @PeteButtigieg is a leader, patriot, and problem-solver. He speaks to the best of who we are as a nation.



I am nominating him for Secretary of Transportation because he's equipped to take on the challenges at the intersection of jobs, infrastructure, equity, and climate. — Joe Biden (@JoeBiden) December 16, 2020

Op Twitter laat Buttigieg weten dat hij vereerd is met de nominatie. ‘Dit is een moment van geweldige kansen, om jobs te creëren, de klimaatuitdaging aan te gaan en de gelijkheid te vergroten.’ Biden is van plan miljarden te investeren in de Amerikaanse infrastructuur.

South Bend was once called one of America’s “dying cities.” Today, it’s a hub of innovation and job growth.



Mayor Pete Buttigieg led that resurgence, and has been nominated by the President-elect to continue that work as Transportation Secretary.https://t.co/dyqdH2LLk3 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) December 16, 2020

De 38-jarige Buttigieg was burgemeester van South Bend in de staat Indiana, een klein stadje in de Amerikaanse Midwest. Tijdens de Democratische voorverkiezingen was hij een van Bidens belangrijkste rivalen en hij won nipt de eerste slag, met name in de staat Iowa. Hij werd al snel beschouwd als een rijzende ster binnen de Democratische partij. Nadat hij in maart de handdoek in de ring had gegooid, schaarde hij zich energiek achter het ticket Biden-Harris. Biden was toen al vol lof en zei dat Buttigieg hem aan zijn overleden zoon Beau deed denken. Hij is de eerste rivaal van Biden in de voorverkiezingen die een ministerspost krijgt.

Buttigieg studeerde aan Harvard en sleepte een internationele vervolg beurs voor Oxford in de wacht. Hij kan zich uitdrukken in meer dan zes talen en diende als inlichtingenofficier van de Amerikaanse marine in Afghanistan.

De regering van Biden wordt een van de meest diverse regeringen in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn regering moet een weerspiegeling worden van de diversiteit in de VS, beloofde hij. Joe Biden en Kamala Harris stellen Buttigieg woensdag officieel voor.